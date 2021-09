Eu Eu Eu, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Chantier nature : curage manuel d’une mare en forêt d’Eu Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] – Chantier nature : curage manuel d'une mare en forêt d'Eu

2021-10-02 09:30:00 – 2021-10-02

Siège Madame en forêt d'Eu Route de Beaumont

Eu Seine-Maritime

Eu Seine-Maritime Chantier nature : curage manuel d’une mare en forêt d’Eu. Pour des mares animées.

– 9h30 – rendez-vous au carrefour du Siège Madame en forêt d’Eu. Prévoir tenue et matériel adaptés (bottes, seau, gants, vêtements non salissants).

– 9h30-10h : Café/verre d’accueil offert par l’ONF

– 10h-13h chantier participatif

Participation limitée à 25 personnes Inscription auprès de l’Office de Tourisme Destination Le Tréport-Mers.

