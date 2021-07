[ANIMATION CONFIRMEE] – Big tour Mers-les-Bains, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Mers-les-Bains.

[ANIMATION CONFIRMEE] – Big tour 2021-07-18 – 2021-07-18

Mers-les-Bains Somme Mers-les-Bains

Animations prévues pour la journée et concert gratuit le soir.

Animations, cadeaux, concert.

Jérémy Frérot, Fauve Hautot et les danseurs, Christophe Licata, Katrina Patchett, Jordan Mouillerac, Ana Riera, les talents de The Voice : Anik, Robin, Gwendal, et le DJ Mico C.

Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation.

serviceculturel@ville-merslesbains.fr +33 2 35 50 08 46

Animations prévues pour la journée et concert gratuit le soir.

Animations, cadeaux, concert.

Jérémy Frérot, Fauve Hautot et les danseurs, Christophe Licata, Katrina Patchett, Jordan Mouillerac, Ana Riera, les talents de The Voice : Anik, Robin, Gwendal, et le DJ Mico C.

Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation.

©Service culturel – 2021

dernière mise à jour : 2021-07-08 par