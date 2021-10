Ault Ault Ault, Somme [ANIMATION CONFIRMEE] – Bébés lecteurs Ault Ault Catégories d’évènement: Ault

Somme

[ANIMATION CONFIRMEE] – Bébés lecteurs Ault, 29 octobre 2021, Ault. [ANIMATION CONFIRMEE] – Bébés lecteurs 2021-10-29 10:00:00 – 2021-10-29 11:00:00

Ault Somme Dans le cadre du Festival parents-bébés proposé par la BDS et les Hauts-de-France.

Inscriptions obligatoires auprès de la bibliothèque. Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. Dans le cadre du Festival parents-bébés proposé par la BDS et les Hauts-de-France.

Inscriptions obligatoires auprès de la bibliothèque. Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. bibliotheque@ault.fr +33 3 22 60 52 21 Dans le cadre du Festival parents-bébés proposé par la BDS et les Hauts-de-France.

Inscriptions obligatoires auprès de la bibliothèque. Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. © Pixabay – 2016 dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Ault, Somme Autres Lieu Ault Adresse Ville Ault lieuville 50.10045#1.4504