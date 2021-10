Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIRMEE] – Au revoir Là-Haut Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIRMEE] – Au revoir Là-Haut Criel-sur-Mer, 11 novembre 2021, Criel-sur-Mer. [ANIMATION CONFIRMEE] – Au revoir Là-Haut Place du Général de Gaulle L’AbriBus scène municipale Criel-sur-Mer

2021-11-11 17:00:00 – 2021-11-11 Place du Général de Gaulle L’AbriBus scène municipale

Criel-sur-Mer Seine-Maritime Dans le cadre du centenaire du monument aux morts, la médiathèque vous propose du film Au revoir Là-Haut d’après le roman de Pierre Lemaitre. Dans le cadre du centenaire du monument aux morts, la médiathèque vous propose du film Au revoir Là-Haut d’après le roman de Pierre Lemaitre. +33 2 35 50 51 28 Dans le cadre du centenaire du monument aux morts, la médiathèque vous propose du film Au revoir Là-Haut d’après le roman de Pierre Lemaitre. Place du Général de Gaulle L’AbriBus scène municipale Criel-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

Détails Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Criel-sur-Mer Adresse Place du Général de Gaulle L'AbriBus scène municipale Ville Criel-sur-Mer lieuville Place du Général de Gaulle L'AbriBus scène municipale Criel-sur-Mer