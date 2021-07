[ANIMATION CONFIRMEE] – Atelier de conscience corporelle à la plage Criel-sur-Mer, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Criel-sur-Mer.

[ANIMATION CONFIRMEE] – Atelier de conscience corporelle à la plage 2021-07-22 11:00:00 – 2021-07-22 12:00:00

Criel-sur-Mer Seine-Maritime Criel-sur-Mer

Ressourcez-vous au cœur de la nature et du patrimoine préservé des Villes Soeurs, reconnectez-vous à votre corps et à votre nature profonde à la plage de Mesnil-Val, avec vue sur la mer et les falaises.

Vous découvrirez par mon guidage, des mouvements et postures corporels (proches du Yoga, de la Sophrologie et de la Pleine Conscience), vous permettant de reprendre contact avec les sensations et la vitalité de votre corps, de vous relier à la beauté et à la richesse de la nature (textures, odeurs, sons…), vous procurant ressourcement, lâcher-prise et bien-être.

Se connecter au sentiment de gratitude envers la nature qui procure à l’humanité les ressources dont elle a besoin, est bienfaiteur et positif.

Forfait annuel 5 € + 2 € par séance.

Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation.

auxbeauxjoursdescabines@gmail.com +33 6 28 05 43 18 https://www.bettina-conscience-corps-energie.fr/pages/ateliers-corps-nature.html

