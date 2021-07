[ANIMATION CONFIRMEE] – Atelier chocolat – Vacances Étalondes, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Étalondes.

[ANIMATION CONFIRMEE] – Atelier chocolat – Vacances 2021-07-03 – 2021-07-03 MAISON MAXIME – Chocolaterie LES 2 M Espace commercial le 925

Étalondes Seine-Maritime

Quoi de plus amusant que de devenir un apprenti chocolatier durant quelques heures…

Le film Charlie et la Chocolaterie vous fait rêver depuis votre plus jeune âge ? N’attendez plus et rejoignez la laboratoire Maison Maxime.

Venez participer à un cours de chocolat avec l’un des maîtres chocolatiers et repartez avec votre chef-d’œuvre sur le thème des vacances

Les ateliers chocolat sont adaptés pour les petits (plus ou moins 1h30 : 29 €) et les grands (plus ou moins 2h30 : 49 €).

Le principal est de s’amuser et de se régaler.

Mesures d’hygiène de l’alimentaire + masques.

Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation.

Quoi de plus amusant que de devenir un apprenti chocolatier durant quelques heures…

Le film Charlie et la Chocolaterie vous fait rêver depuis votre plus jeune âge ? N’attendez plus et rejoignez la laboratoire Maison Maxime.

Venez participer à un…

contact@maison-maxime.com +33 2 35 84 88 71

Quoi de plus amusant que de devenir un apprenti chocolatier durant quelques heures…

Le film Charlie et la Chocolaterie vous fait rêver depuis votre plus jeune âge ? N’attendez plus et rejoignez la laboratoire Maison Maxime.

Venez participer à un cours de chocolat avec l’un des maîtres chocolatiers et repartez avec votre chef-d’œuvre sur le thème des vacances

Les ateliers chocolat sont adaptés pour les petits (plus ou moins 1h30 : 29 €) et les grands (plus ou moins 2h30 : 49 €).

Le principal est de s’amuser et de se régaler.

Mesures d’hygiène de l’alimentaire + masques.

Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation.

dernière mise à jour : 2021-03-15 par