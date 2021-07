Ault Ault Ault, Somme [ANIMATION CONFIRMEE] | Atelier biblio-créatif / écriture créative guidée pour adultes Ault Ault Catégories d’évènement: Ault

Somme

[ANIMATION CONFIRMEE] | Atelier biblio-créatif / écriture créative guidée pour adultes Ault, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Ault. [ANIMATION CONFIRMEE] | Atelier biblio-créatif / écriture créative guidée pour adultes 2021-07-27 – 2021-07-27

Ault Somme Atelier biblio créatif / écriture créative guidée pour adultes proposé par Kareen (LiberTmots). Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. +33 6 60 95 79 09 https://www.artmajeur.com/toross Atelier biblio créatif / écriture créative guidée pour adultes proposé par Kareen (LiberTmots). Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation. ©Pixabay – 2021 dernière mise à jour : 2021-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: Ault, Somme Étiquettes évènement : Autres Lieu Ault Adresse Ville Ault lieuville 50.10077#1.44785