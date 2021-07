[ANIMATION CONFIRMEE] – 4ème Festival Côte à Côte – Musique Éolienne Ault, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Ault.

Bruno TONDELLIER – Musique Éolienne – Découverte, initiation, création.

Orgues et harpes éoliennes, flûtes et sifflets à cerf-volant, tuiles à loup et moulins à percussion…Découvrez-en les secrets de fabrication…Frottez-vous à ces techniques et repartez avec votre objet sonore.

