[ANIMATION CONFIMEE] – Festival “Terres de Paroles” – “Souviens-toi de moi” Criel-sur-Mer, 17 septembre 2021, Criel-sur-Mer. [ANIMATION CONFIMEE] – Festival “Terres de Paroles” – “Souviens-toi de moi” 2021-09-17 – 2021-09-17 Scène municipale l’AbriBus Rue de la Libération

"Souviens-toi de moi" dans le cadre des journées du Matrimoine de Normandie. Sur les traces de Louise Colet à travers la correspondance de Gustave Flaubert. Réservations auprès de la Mairie de Criel-sur-Mer.

Détails Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Criel-sur-Mer Adresse Scène municipale l'AbriBus Rue de la Libération Ville Criel-sur-Mer