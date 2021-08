Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer, Seine-Maritime [ANIMATION CONFIMEE] – Festival “Terres de Paroles” – “Des mots et des mômes” Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

Seine-Maritime

[ANIMATION CONFIMEE] – Festival “Terres de Paroles” – “Des mots et des mômes” Criel-sur-Mer, 13 octobre 2021, Criel-sur-Mer. [ANIMATION CONFIMEE] – Festival “Terres de Paroles” – “Des mots et des mômes” 2021-10-13 – 2021-10-13 Place du Général de Gaulle Médiathèque de Criel-sur-Mer

Criel-sur-Mer Seine-Maritime 10h00 : “Dépasser les limites” avec Arnaud Nebbache (spectacle pour enfants)

14h30 : “Kamishibaï” par la cie. En Faim de cOntes (à partir de 7 ans) Traduction en Langue des Signes Française sur réservation obligatoire avant le 4 octobre 10h00 : “Dépasser les limites” avec Arnaud Nebbache (spectacle pour enfants)

14h30 : “Kamishibaï” par la cie. En Faim de cOntes (à partir de 7 ans) Traduction en Langue des Signes Française sur réservation obligatoire avant le 4 octobre 10h00 : “Dépasser les limites” avec Arnaud Nebbache (spectacle pour enfants)

14h30 : “Kamishibaï” par la cie. En Faim de cOntes (à partir de 7 ans) Traduction en Langue des Signes Française sur réservation obligatoire avant le 4 octobre dernière mise à jour : 2021-08-16 par

Détails Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Criel-sur-Mer Adresse Place du Général de Gaulle Médiathèque de Criel-sur-Mer Ville Criel-sur-Mer lieuville 50.01755#1.3158