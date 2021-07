Remiremont Remiremont Remiremont, Vosges ANIMATION CONCERT PAR LE CLUB DES MANDOLINES Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Vosges

ANIMATION CONCERT PAR LE CLUB DES MANDOLINES Remiremont, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Remiremont. ANIMATION CONCERT PAR LE CLUB DES MANDOLINES 2021-07-10 16:30:00 16:30:00 – 2021-07-10 anciennement Place de l’Abbaye Place Christian Poncelet

Remiremont Vosges L’Orchestre de Mandolines et Guitares de Remiremont se réjouit de pouvoir (enfin) se produire en concert et de retrouver son public pour une animation qui aura lieu en plein air (annulation en cas de mauvais temps). +33 6 52 89 87 02 http://mandolines.fr/ Jean-Claude Olczyk avec son autorisation dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Remiremont, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Remiremont Adresse anciennement Place de l'Abbaye Place Christian Poncelet Ville Remiremont lieuville 48.01585#6.59161