2023-01-28 14:00:00 14:00:00 – 2023-01-28 16:00:00 16:00:00

Centre agro-écologique Les Amanins 1324 route de Crest

La Roche-sur-Grane

Drôme La Roche-sur-Grane Pendant deux heures, venez, seul.e ou en famille, participer à cette animation consacrée au comptage national des oiseaux des jardins aux Amanins avec la LPO ! info@lesamanins.com +33 4 75 43 75 05 https://www.lesamanins.com/animation-lpo-comptage-oiseaux/ Centre agro-écologique Les Amanins 1324 route de Crest La Roche-sur-Grane

