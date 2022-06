ANIMATION COMMERCIALE Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: 88500

Mirecourt 88500 La ville de Mirecourt souhaite animer son centre ville en proposant diverses animations commerciales (avec la participation des commerces sédentaires, les artisans locaux, etc) dans les rues Chanzy, Leclerc et la place de Gaulle. Il y aura aussi des jeux et de la restauration sur place.

Concert à 18h du groupe Comme dit la Serveuse. pvd@mirecourt.fr +33 3 29 37 81 60 http://www.mirecourt.fr/ Ville de Mirecourt

