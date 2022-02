Animation citoyenne autour du Zéro Déchet – Spécial « Crème solaire » Hendaye, 29 juin 2022, Hendaye.

Animation citoyenne autour du Zéro Déchet – Spécial « Crème solaire » Place de la République Marché Hendaye

2022-06-29 – 2022-06-29 Place de la République Marché

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Est proposée la fabrication de crème solaire à base de produits peu nocifs, sur le mode du « DO IT YOURSELF » (DIY) pour limiter la production de contenants plastiques et la contamination de l’océan.

Hendaye Tourisme

