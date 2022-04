Animation Circuit Training salle de gymnastique de la Harpe Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

du lundi 25 avril au lundi 30 mai à salle de gymnastique de la Harpe

A l’aide de gros ballons, de cordes, d’haltères et d’autres objets de torture, vous alternerez sur différents ateliers pour un renforcement général du corps et du système cardiovasculaire. **Dates proposées:** – Lundi 25 avril: de 17h à 18h, RDV salle de gymnastique de la Harpe (derrière le bâtiment des staps) – Lundi 30 mai, de 17h à 18h, RDV salle de gymnastique de la Harpe (derrière le bâtiment des staps) [Les inscriptions c’est par ici](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/course/view.php?id=484§ion=1)! Elles auront lieu le vendredi de la semaine précédant l’animation. Et pour plus d’activité physique dans le même genre, pourquoi ne pas alterner avec [des cours de HIIT](https://siuaps.univ-rennes.fr/tous-les-evenements?oaq%5Buid%5D=86943781), proposés plus régulièrement? Un mélange de cardio et de renfo sur un grand circuit avec du matériel pour un cours intense et ludique ! salle de gymnastique de la Harpe Rue doyen denis leroy, 35000 rennes Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine

2022-04-25T17:00:00 2022-04-25T18:00:00;2022-05-30T17:00:00 2022-05-30T18:00:00

