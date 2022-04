Animation chiens de traîneau Carentoir, 23 avril 2022, Carentoir.

Animation chiens de traîneau Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir

2022-04-23 – 2022-04-23 Le Bois Brassu La Ferme du Monde

Carentoir Morbihan

Nos passionnés de mushing et leur compagnie de chiens Husky vont animer le parc par des démonstrations de course d’attelage et des séances de caresses entre 11h et 16h30 * où vous pourrez approcher les chiens et leurs maîtres qui vous feront partager leur passion nordique.

Pass vaccinal demandé selon la réglementation en vigueur.

* Les horaires sont susceptibles d’être modifiés.

Le Bois Brassu La Ferme du Monde Carentoir

