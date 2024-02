ANIMATION CHEVAUCHÉE DU FUTUR Abreschviller, mercredi 19 juin 2024.

ANIMATION CHEVAUCHÉE DU FUTUR Abreschviller Moselle

Dans l’Ouest américain, à l’époque du célèbre Far West des bandits de grands chemins se préparent à attaquer un train de voyageurs. Pour donner du courage à ses hommes, le chef des cowboys a demandé à un vieux sorcier indien de faire appel aux esprits. Mais ce dernier, ayant largement abusé de l’eau de feu, prononce une mauvaise incantation et provoque un trou dans l’espace-temps.

Cowboys et chevaux se retrouvent alors transportés sans le savoir à notre époque, en 2024, sur la voie du chemin de fer forestier d’Abreschviller…

Retrouvez la troupe des artistes équestres de l’Ecurie de la Cantera pour cette animation inédite, insolite et pleine humour.Tout public

18.5 EUR.

Début : 2024-06-19 14:30:00

fin : 2024-06-19 16:00:00

Train forestier

Abreschviller 57560 Moselle Grand Est train.abreschviller@wanadoo.fr

