ANIMATION CHAUVE-SOURIS – FETE DE LA NATURE
Aniane, 20 mai 2022

Le monde fascinant des chauves-souris ! Pourquoi un tel nom ? sucent-elle le sang ? s'accrochent t'elle dans les cheveux ? Venez trouver les réponses à ces question avec le Groupe Chiroptère Languedoc-Roussillon. L'association en profitera pour poser un abris pour les accueillir. Rendez-vous à Aniane, parc de la Brèche à Aniane pour une déambulation : salle Arnavielhe, boulevard Louis Mares…

