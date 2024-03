Animation Chasse aux oeufs Terrain d’aventures Coulanges-lès-Nevers, lundi 1 avril 2024.

La Ville de Coulanges les Nevers invite tous les petits chercheurs de trésors gourmands à une grande chasse aux œufs le lundi 1er avril.

Rendez-vous à partir de 10h30 sur le terrain d’aventures (aire communale située entre la rue des Filles et la rue des Chaumottes).

N’oubliez pas de vous munir de votre panier et de revêtir votre plus belle tenue de lapin ou de cloche, puis partez à la recherche des « jetons » qui seront cachés par l’équipe municipale !

Les jetons pourront ensuite être échangés contre de délicieux chocolats. Ceux-ci étant actuellement gardés dans les bureaux de la mairie, nous espérons que nos collègues n’auront pas cédé à la tentation de les goûter.

Infos au 03 86 93 01 00 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:30:00

fin : 2024-04-01 17:00:00

Terrain d’aventures Rue des Chaumottes

Coulanges-lès-Nevers 58660 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté communication@mairiecoulanges.fr

