ANIMATION CHASSE AU TRÉSOR À CAP LOIRE Cap Loire Mauges-sur-Loire, mercredi 30 octobre 2024.

Un trésor caché à Cap Loire ? Oseras-tu partir à sa recherche et relever tous les défis ? Découvre le parc Cap Loire pour une sortie en famille pleine de découvertes entre Angers et Nantes.

Dans cette nouvelle version de la chasse au trésor, parcourez le site en long en large et en travers pour décoder la mystérieuse grille de la carte au trésor. Transformez-vous en chasseuse et chasseur de trésor et partez à l’aventure pour tenter de trouver le coffre disparu !

Ce parc de découverte, situé à Montjean-sur-Loire dans le Main et Loire vous plonge dans l’univers du plus long fleuve de France. Vivez la vie d’un marinier en explorant CAP LOIRE, son musée interactif, son grand parc arboré et ses bateaux dont le Cap Vert, classé Monument Historique. Une véritable immersion ligérienne !

Animation familiale en autonomie adaptée aux enfants à partir de 6 ans. Accompagné d’adulte EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-30 10:00:00

fin : 2024-10-30 17:00:00

Cap Loire 20 Rue d’Anjou

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@caploire.fr

