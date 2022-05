Animation “C’est coâ ces bestioles ?” Marles-sur-Canche Marles-sur-Canche Catégorie d’évènement: Marles-sur-Canche

Marles-sur-Canche Pas-de-Calais Marles-sur-Canche Ce mercredi 6 juillet, partez à la découverte du monde caché des eaux de la Pâture à Joncs !

Aselles, Planorbes, phryganes, gyrins… mais c’est coâ ces noms barbares ? Venez le découvrir !

Prévoir des bottes et une lampe torche. Bonne condition physique.

En partenariat avec la commune et la Communauté de Communes des 7 Vallées.

