Animation : ces objets qui polluent l’eau Bibliothèque Colette Vivier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Animation : ces objets qui polluent l’eau Bibliothèque Colette Vivier Paris, 23 septembre 2023, Paris. Le samedi 23 septembre 2023

de 14h30 à 15h45

.Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans. gratuit à la bibliothèque ou au 0142286994 Eau de Paris propose une animation pédagogique sur le thème de la pollution plastique des mers et des océans. pour les enfants de 7 à 11 ans sur inscription, à partir du 5 septembre Omniprésente dans notre quotidien, la matière plastique représente un véritable fléau pour la faune et la flore marine. La réduction de son utilisation devient alors indispensable et urgente. Les enfants pourront ainsi découvrir le chemin parcouru par les déchets plastiques, depuis les villes jusqu’aux mers et océans et constater ses effets néfastes sur les animaux marins. Ils pourront ainsi participer à une réflexion sur les gestes à adopter afin de réduire leur consommation de plastique. Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris Contact : +33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/ https://www.facebook.com/BibliothequeColetteVivier/

COQPE Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Colette Vivier Adresse 6 rue Fourneyron Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Colette Vivier Paris

Bibliothèque Colette Vivier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/