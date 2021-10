Saint-Étienne librairie La Cigüe Loire, Saint-Étienne (animation) Causerie sur la chanson ouvrière stéphanoise Avec Jean-Paul Gaschignard librairie La Cigüe Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

(animation) Causerie sur la chanson ouvrière stéphanoise Avec Jean-Paul Gaschignard librairie La Cigüe, 28 octobre 2021, Saint-Étienne. (animation) Causerie sur la chanson ouvrière stéphanoise Avec Jean-Paul Gaschignard

librairie La Cigüe, le jeudi 28 octobre à 19:30

Il est l’auteur de deux ouvrages : Pauvre mineur, mineur joyeux… Chansons et poèmes sur les mines et les mineurs de la Loire 1815-1914 (Saint-Étienne, Puits Couriot/Parc-Musée de la Mine, 2016, 2 vol. + CD) et KATA – Catastrophes minières (Saint-Étienne, Puits Couriot/Parc-Musée de la Mine, 2019).

gratuit

Avec Jean-Paul Gaschignard, conservateur honoraire des bibliothèques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T19:30:00 2021-10-28T21:00:00

