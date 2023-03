Animation Caricative Château-Renault Catégories d’Évènement: Château-Renault

Animation Caricative, 1 avril 2023, Château-Renault

2023-04-01 14:30:00 – 2023-04-01 17:00:00

Indre-et-Loire Animation caritative au profit de l’association Magie A l’Hôpital

Vente de bracelets et de livres

Permanence de l’association le 1er avril

+33 2 47 48 00 10 Castel'Eau

Château-Renault

