Les Rousses Les Rousses Jura, Les Rousses Animation Cani-rando Les Rousses Les Rousses Catégories d’évènement: Jura

Les Rousses

Animation Cani-rando Les Rousses, 22 décembre 2021, Les Rousses. Animation Cani-rando Esplanade de l’Office de tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses

2021-12-22 – 2021-12-22 Esplanade de l’Office de tourisme 495 Rue Pasteur

Les Rousses Jura EUR 0 0 Venez découvrir la cani-rando avec Marine, musher à Bois d’Amont.

Sur un parcours d’une dizaine de minutes, découvrez une randonnée pédestre au cours de laquelle vous êtes harnaché(e) à un chien. A partir de 7 ans. Sans réservation.

Animation gratuite. Venez découvrir la cani-rando avec Marine, musher à Bois d’Amont.

Sur un parcours d’une dizaine de minutes, découvrez une randonnée pédestre au cours de laquelle vous êtes harnaché(e) à un chien. A partir de 7 ans. Sans réservation.

Animation gratuite. Esplanade de l’Office de tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Les Rousses Autres Lieu Les Rousses Adresse Esplanade de l'Office de tourisme 495 Rue Pasteur Ville Les Rousses lieuville Esplanade de l'Office de tourisme 495 Rue Pasteur Les Rousses