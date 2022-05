Animation “Bon pied bon oeil !” Boubers-sur-Canche, 20 mai 2022, Boubers-sur-Canche.

Animation “Bon pied bon oeil !” Boubers-sur-Canche

–

Boubers-sur-Canche Pas-de-Calais

Boubers-sur-Canche À l’occasion de la fête de la nature, participez à une randonnée thématique ! Sur un parcours de 12km, nous relierons deux sites naturels, ponctué d’arrêts et d’explications sur la nature environnante. En partenariat avec les communes et la Communauté de Communes des 7 Vallées.

A partir de 10 ans, prévoir des chaussures de marche et des jumelles.

reservation@cen-hautsdefrance.org +33 3 22 89 63 96 https://cen-hautsdefrance.org/actualites-agenda/bon-pied-bon-oeil

