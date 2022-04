Animation BMX Vienne-en-Val, 14 mai 2022, Vienne-en-Val.

Animation BMX Vienne-en-Val

2022-05-14 – 2022-05-14

Vienne-en-Val Loiret Vienne-en-Val

Animation BMX et jeux DUAL SLALOM. Ouvert aux 6 – 18 ans. Prêt de vélo et casque possible ou venir avec les siens propres. Manches longues, pantalon, gants et baskets obligatoires

kidsevenement45@gmail.com +33 7 83 63 89 60

Vienne-en-Val

dernière mise à jour : 2022-04-16 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS