Animation Bibliothèque vacances de février Le Conquet
2022-02-16

Animation sur le thème de l'année « Collection Pont des Arts », une maison fantastique d'après Hundertwasser. Une belle histoire suivie d'un atelier bricolage. Gratuit et ouvert à tous.

mediatheque.leconquet@orange.fr
+33 2 98 89 19 38
https://www.cbpt29.com/

