La Lande-de-Fronsac La Lande-de-Fronsac Gironde, La Lande-de-Fronsac Animation bibliothèque : envie de créer une BD ? La Lande-de-Fronsac La Lande-de-Fronsac Catégories d’évènement: Gironde

La Lande-de-Fronsac

Animation bibliothèque : envie de créer une BD ? La Lande-de-Fronsac, 4 décembre 2021, La Lande-de-Fronsac. Animation bibliothèque : envie de créer une BD ? Bibliothèque 169 Route des Templiers La Lande-de-Fronsac

2021-12-04 16:00:00 – 2021-11-24 18:00:00 Bibliothèque 169 Route des Templiers

La Lande-de-Fronsac Gironde Venez créer une BD avec EMMEL !

Rendez-vous dans votre bibliothèque de la Lande-de-Fronsac .

Renseignements et inscriptions au 05.57.58.12.43 Venez créer une BD avec EMMEL !

Rendez-vous dans votre bibliothèque de la Lande-de-Fronsac .

Renseignements et inscriptions au 05.57.58.12.43 +33 5 58 75 81 24 Venez créer une BD avec EMMEL !

Rendez-vous dans votre bibliothèque de la Lande-de-Fronsac .

Renseignements et inscriptions au 05.57.58.12.43 bibliothèque de la lande de fronsac

Bibliothèque 169 Route des Templiers La Lande-de-Fronsac

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Lande-de-Fronsac Autres Lieu La Lande-de-Fronsac Adresse Bibliothèque 169 Route des Templiers Ville La Lande-de-Fronsac lieuville Bibliothèque 169 Route des Templiers La Lande-de-Fronsac