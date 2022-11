Animation – Bébé bouquine sur son tapis l’escargot fête Noël Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

Animation – Bébé bouquine sur son tapis l'escargot fête Noël

56 place du Général de Gaulle Médiathèque Mortagne-au-Perche

56 place du Général de Gaulle Médiathèque Mortagne-au-Perche Orne Médiathèque 56 place du Général de Gaulle

2022-12-22 10:30:00

Médiathèque 56 place du Général de Gaulle

Mortagne-au-Perche

Orne Animation en accès libre pour les enfants âgés de moins de 4 ans, organisée par la médiathèque. Animation en accès libre pour les enfants âgés de moins de 4 ans, organisée par la médiathèque. +33 2 33 85 35 75 https://mediatheque-mortagneauperche.fr/ Médiathèque 56 place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche

