Animation Basket-Ball – Concours de Shoot Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Aussonne, jeudi 21 mars 2024.

Animation Basket-Ball – Concours de Shoot » UN SHOOT DE CONVIVIALITE AU CAFE DES ELUS » Venez vous challenger entre CSE à travers un concours de shoot fun et ludique ! 21 et 22 mars Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole

Début : 2024-03-21T10:30:00+01:00 – 2024-03-21T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T10:30:00+01:00 – 2024-03-22T11:00:00+01:00

» UN SHOOT DE CONVIVIALITE AU CAFE DES ELUS «

Venez challenger les autres élus CSE à travers un concours de shoots fun et ludique !

Le Comité de Basket 31 s’installe au café des élus pour vous proposer un concours de shoot fun et ludique qui vous permettra de challenger les autres CSE.

Cette installation vous permettra de vous visualiser notre capacité d’implantation dans votre espace d’entreprise .

A gagner ! :

Serviettes de Sport et Casquettes Basket 3×3

Places au Match du Stade Toulousain Basket

1 Séance de Basket Santé offerte pour votre entreprise

Vous pouvez également nous retrouver au Stand C31 afin de découvrir l’ensemble de nos offres !

Bonne chance à vous !

Toulouse – MEETT – Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse Métropole Concorde avenue 31840 aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

CD 31 Basket