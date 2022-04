« Animation balade et bricolage nature au lac de Malaguet » Monlet Monlet Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monlet Haute-Loire Monlet Partez à La découverte de la Réserve naturelle du lac de Malaguet et de ses trésors naturalistes par une balade étonnante entre jeux et bricolage pour enfants, parents et grands-parents !

Sur réservation. lachaisedieu-tourisme@lepuyenvelay.fr +33 4 71 00 01 16 http://www.lepuyenvelay-tourisme.fr/

