Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Animation Badminton Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Animation Badminton Saint-Lary-Soulan, 4 novembre 2021, Saint-Lary-Soulan. Animation Badminton 2021-11-04 16:00:00 – 2021-11-04 18:00:00 village SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Rendez-vous au Gymnase (face au téléphérique). Matériel fourni

+8 ans / Limité à 24 personnes,

inscriptions obligatoires à l’OT +33 5 62 40 87 86 Rendez-vous au Gymnase (face au téléphérique). dernière mise à jour : 2021-10-18 par OT de St Lary|CDT65 CDT65CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse village SAINT-LARY-SOULAN Ville Saint-Lary-Soulan lieuville 42.81999#0.32146