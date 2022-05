Animation Aviron: Randonnée sur la vilaine base nautique plaine de baud Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

le jeudi 9 juin à 10:00

Au départ de la Base Nautique de la plaine de Baud, embarquez à bord de yolettes: bateaux composés de 4 rameurs.ses et 1 barreur.se, stables et qui ne nécessitent pas d’être un expert en aviron. Vous découvrirez Rennes par la Vilaine, passage d’écluses, en direction du Rheu (halte pique-nique au port du Rheu) ou de Saint Grégoire (halte pique-nique au club de Canoë-Kayak). Le retour se fera dans l’après-midi. [Les inscriptions se feront ici](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/course/view.php?id=484§ion=1), le vendredi précédant la semaine de l’animation. A bientôt sur l’eau!

gratuit, ouvert à tou.te.s

Le jeudi 9 juin, partez pour une randonnée non conventionnelle! base nautique plaine de baud 35 Rue Jean-Marie Huchet, 35000 Rennes

2022-06-09T10:00:00 2022-06-09T16:00:00

