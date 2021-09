Coudrecieux Manoir de la Cour Coudrecieux, Sarthe Animation avec Stéphane Leroux, compagnon charpentier et Dylan Olignon, ornemaniste en zinguerie d’art. Manoir de la Cour Coudrecieux Catégories d’évènement: Coudrecieux

Sarthe

Animation avec Stéphane Leroux, compagnon charpentier et Dylan Olignon, ornemaniste en zinguerie d’art. Manoir de la Cour, 18 septembre 2021, Coudrecieux. Animation avec Stéphane Leroux, compagnon charpentier et Dylan Olignon, ornemaniste en zinguerie d’art.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Manoir de la Cour Manoir de la Cour : Animation avec Stéphane Leroux, compagnon charpentier et Dylan Olignon, ornemaniste en zinguerie d’art, samedi et dimanche de 14h à 18h Manoir de la Cour 9, rue de la Cour, 72440 Coudrecieux Coudrecieux Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Coudrecieux, Sarthe Autres Lieu Manoir de la Cour Adresse 9, rue de la Cour, 72440 Coudrecieux Ville Coudrecieux lieuville Manoir de la Cour Coudrecieux