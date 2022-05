Animation avec les “Fufres ety talmbours d’Aunis Saintonge” / festival “La semaine acadienne 2022” Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Courseulles-sur-Mer

Animation avec les “Fufres ety talmbours d’Aunis Saintonge” / festival “La semaine acadienne 2022” Courseulles-sur-Mer, 15 août 2022, Courseulles-sur-Mer. Animation avec les “Fufres ety talmbours d’Aunis Saintonge” / festival “La semaine acadienne 2022” Courseulles-sur-Mer

2022-08-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-15

Courseulles-sur-Mer Calvados En attendant le grand tintamarre, une animation avec ce groupe de musicins En attendant le grand tintamarre, une animation avec ce groupe de musicins En attendant le grand tintamarre, une animation avec ce groupe de musicins Courseulles-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Courseulles-sur-Mer Autres Lieu Courseulles-sur-Mer Adresse Ville Courseulles-sur-Mer lieuville Courseulles-sur-Mer Departement Calvados

Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courseulles-sur-mer/

Animation avec les “Fufres ety talmbours d’Aunis Saintonge” / festival “La semaine acadienne 2022” Courseulles-sur-Mer 2022-08-15 was last modified: by Animation avec les “Fufres ety talmbours d’Aunis Saintonge” / festival “La semaine acadienne 2022” Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer 15 août 2022 Calvados Courseulles-sur-Mer

Courseulles-sur-Mer Calvados