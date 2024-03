Animation avec le Big Band Côte Basque Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, jeudi 15 août 2024.

Animation avec le Big Band Côte Basque Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Le Big Band Côte Basque, c’est au début l’histoire de quelques copains musiciens, tous épris de jazz, qui vont, en 1992, former le BBCB. La formation est composée de 17 musiciens et d’une chanteuse et est placée sous la direction de Jacky Berecochea, trompettiste, compositeur et arrangeur. Le Big Band Côte Basque sillonne les routes du grand Sud-Ouest au gré des concerts et des festivals. Au service d’un répertoire de grande classe, le Big Band Côte Basque a un répertoire, instrumental et chanté, qui comporte plus de 140 thèmes de jazz dans tous les styles swing, latino, pour tous les publics.

L’orchestre s’inscrit dans la tradition des grands orchestres de jazz, comme ceux de Duke Ellington et de Count Basie, dont il fait revivre la musique. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 11:30:00

fin : 2024-08-15 13:00:00

Place Louis XIV Kiosque

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

