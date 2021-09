Carnac Maison des Mégalithes - Carnac Carnac, Morbihan Animation aux Alignements de Carnac Maison des Mégalithes – Carnac Carnac Catégories d’évènement: Carnac

Une animation gratuite à la Maison des mégalithes Une présentation de répliques d’objets et d’outils néolithiques (hache polie, herminette, faucille, poterie…) en lien avec la période de construction des monuments mégalithiques. _Par l’animatrice du patrimoine : Sandrine Le Corvec_

Entrée libre, port du masque obligatoire, pass sanitaire

Présentation de répliques archéologiques, outils, armes, parures en lien avec la période de construction des monuments mégalithiques. Animatrice du patrimoine : Sandrine Le Corvec

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:00:00

