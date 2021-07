Narbonne Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide Aude, Narbonne Animation autour du Vin Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Pendant tout le week-end des Journées du patrimoine, l’Association KIMIYO propose une animation sur la métamorphose du jus de raisin en vin, ainsi qu’une animation pour les enfants plus « scientifique » pour leur faire découvrir le vin et ses différentes couleurs grâce à des petits quizz. Le vin et ses secrets : animation sur la métamorphose du jus de raisin en vin et quizz pour les enfants. Ancienne abbaye et jardins de Fontfroide RD 613, 11100 Narbonne Narbonne Aude

