du mardi 23 mars au samedi 10 avril à Médiathèque de Frelinghien

Venez découvrir de façon ludique votre impact sur la planète. Un jeu à faire en famille qui ne vous laissera pas insensible à la question… Vous êtes professionnels? Vous souhaitez emprunter cet outil? Découvrez ici [notre fiche catalogue](https://forumdepartementaldessciences.fr/wp-content/uploads/2019/02/empreinte-ecologique.pdf) Contact : Catherine Ulicska Coordinatrice de projets itinérance 03 59 73 95 95 [catherine.ulicska@lenord.fr](mailto:catherine.ulicska@lenord.fr)

Gratuit, sur réservation uniquement, accès selon les conditions sanitaires de vigueur sur le lieu d’accueil

Outil itinérant de l’Appel à Projet : Les Etoiles, sources d’énergie Médiathèque de Frelinghien 30 place des combattants Frelinghien Frelinghien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-23T16:00:00 2021-03-23T18:00:00;2021-03-24T10:00:00 2021-03-24T12:00:00;2021-03-24T14:00:00 2021-03-24T16:00:00;2021-03-26T15:00:00 2021-03-26T18:00:00;2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T12:00:00;2021-03-30T16:00:00 2021-03-30T18:00:00;2021-03-31T10:00:00 2021-03-31T12:00:00;2021-04-02T15:00:00 2021-04-02T18:00:00;2021-04-03T10:00:00 2021-04-03T12:00:00;2021-04-06T16:00:00 2021-04-06T18:00:00;2021-04-07T10:00:00 2021-04-07T12:00:00;2021-04-09T15:00:00 2021-04-09T18:00:00;2021-04-10T10:00:00 2021-04-10T12:00:00

