ANIMATION AUTOUR DU JARDINAGE AU NATUREL – TOUS AU COMPOST Mirecourt, 2 avril 2022, Mirecourt. ANIMATION AUTOUR DU JARDINAGE AU NATUREL – TOUS AU COMPOST Déchèterie 275 avenue Henri Parisot Mirecourt

2022-04-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-02 16:30:00 16:30:00 Déchèterie 275 avenue Henri Parisot

Mirecourt Vosges Mirecourt Animation autour du jardinage au naturel

A l’occasion de l’opération nationale « Tous au compost » venez découvrir les enjeux et bienfaits du jardinage au naturel ainsi que les techniques appropriées : compostage, broyage, paillage. +33 3 29 37 88 01 http://www.ccmirecourtdompaire.fr/decheterie-mirecourt/ Déchèterie de Mirecourt – CCMD

Déchèterie 275 avenue Henri Parisot Mirecourt

