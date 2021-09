Tours Université de Tours,site des 2 Lions Indre-et-Loire, Tours Animation autour du compostage Université de Tours,site des 2 Lions Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Université de Tours, site des 2 Lions, le lundi 20 septembre à 12:00

Connaitre le bon fonctionnement d’un composteur, savoir comment utiliser du compost… Vous trouverez les réponses à vos questions grâce à cette formation orchestrée par Zéro Déchet Touraine, alliant temps d’échanges et conseils pratiques. RDV au composteur derrière le bâtiment B Connaitre le bon fonctionnement d’un composteur Université de Tours,site des 2 Lions 37200 Tours Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-20T12:00:00 2021-09-20T13:30:00

