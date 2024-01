ANIMATION AUTOUR DES ZONES HUMIDES Aniane, samedi 24 février 2024.

Animation autour des zones humides (sources, mares et bras alluviaux) par l’association Demain la Terre ! Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides. Au pont du Diable

Le lieu précis de RV vous sera communiqué après votre inscription Groupe 20 personnes A partir de 4 ans. Balade facile mais non accessible PMR et poussettes. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie contact.servicedeseaux@cc-vallee-herault.fr

Début : 2024-02-24 14:00:00

fin : 2024-02-24 16:30:00



L’événement ANIMATION AUTOUR DES ZONES HUMIDES Aniane a été mis à jour le 2024-01-27 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT