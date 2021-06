Lourdes Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen Hautes-Pyrénées, Lourdes Animation autour des fleurs et des senteurs Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Animation autour des fleurs et des senteurs Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen, 6 juin 2021-6 juin 2021, Lourdes. Animation autour des fleurs et des senteurs

le dimanche 6 juin à Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen

Parcours-jeu famille pour rechercher plantes, fleurs et éléments décoratifs dans l’enceinte du Château fort – Musée pyrénéen. Vous mettrez aussi en pratique l’art du jardinage avec un atelier de rempotage pour les enfants.

Entrée libre

Parcours-jeu famille pour rechercher plantes, fleurs et éléments décoratifs. Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen 25 rue du Fort, Lourdes, Hautes Pyrénées, Occitanie Lourdes Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T13:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen Adresse 25 rue du Fort, Lourdes, Hautes Pyrénées, Occitanie Ville Lourdes lieuville Jardin botanique du château fort et musée pyrénéen Lourdes