ANIMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION EXTERIEURE : TRACES ET INDICES D’ANIMAUX, 20 mars 2021-20 mars 2021, Prades-le-Lez.

ANIMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION EXTERIEURE : TRACES ET INDICES D’ANIMAUX 2021-03-20 – 2021-03-20

Prades-le-Lez 34730

LES ANIMATIONS AUTOUR DES EXPOSITIONS:

Vous retrouverez nos animateurs maison pour plus de compléments d’informations sur cette thématique ainsi que des petits ateliers autour des empreintes et traces d’animaux.

Dates de ces animations :

– dimanche 20/03 de 14h à 17h,

– mercredi 24/03 de 14h à 17h,

– mercredi 31 de 14h à 17h

Animation en accès libre et gratuit, sans inscription

DESCRIPTIF DE L’EXPOSITION :

Objectif : reconnaître les traces et les empreintes laissées par les animaux dans la nature, lors de leurs activités (souvent nocturnes). Afin, par la suite de les identifier et de découvrir par leurs intermédiaires le comportement des animaux.

• Les traces et indices de présence… pour qui, pourquoi ?

• Les empreintes et les types de traces

• L’adaptation au terrain, une nécessité

• Le Castor d’Europe

• La rivière, un biotope favorable pour les traces

• La neige, un substrat évolutif

• Histoires de coussinets et de pelotes

• Les empreintes des oiseaux

• Le Chocard à bec jaune

• La prédation, activité principale par excellence

• Les déjections, des indices utiles

• Les indices de repas

• Les habitats des animaux…

L’EXPOSITION :

Visite libre et gratuite

Sur le parvis du château

Tous les jours

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

Plus d’information sur notre actualité et le fonctionnement du domaine rendez-vous sur notre site internet : domainederestinclieres.herault.fr

domainederestinclieres@herault.fr +33 4 67 67 82 20 http://domainederestinclieres.herault.fr/

