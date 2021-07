Épinay-sur-Seine Jardin Vavilov Épinay-sur-Seine, Seine-Saint-Denis Animation autour de la récolte et de la conservation des graines du jardin Vavilov Jardin Vavilov Épinay-sur-Seine Catégories d’évènement: Épinay-sur-Seine

Découvrez le jardin conservatoire de la graine potagère Vavilov, projet étonnant et ambitieux, installé dans le jardin d’Alcobendas. Légumes et fruits originaires des environs et disparus depuis des décennies y reprennent racine afin de perpétuer ce patrimoine végétal. Vous y verrez la récolte des graines et leurs techniques de conservation.

Entrée libre

Découvrez ce jardin où légumes et fruits locaux disparus depuis des décennies y reprennent racine pour perpétuer ce patrimoine végétal. Vous assisterez à la récolte des graines et à leur conservation. Jardin Vavilov Rue Quetigny 93800 Épinay-sur-Seine

