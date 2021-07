Chantilly Domaine de Chantilly Chantilly, Oise Animation autour de la crème Chantilly Domaine de Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Oise

Animation autour de la crème Chantilly Domaine de Chantilly, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Chantilly. Animation autour de la crème Chantilly

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine de Chantilly

La Confrérie des Chevaliers Fouetteurs de Crème Chantilly proposera aux visiteurs du Domaine différentes démonstrations autour de la célèbre crème Chantilly. L’occasion de découvrir et de déguster de délicieux choux à la Chantilly ou encore une bonne coupe de fraises à la Chantilly. Divers produits seront proposés à la vente.

Détenteur du billet Parc ou Domaine

La Confrérie des Chevaliers Fouetteurs de Crème Chantilly proposera aux visiteurs du Domaine différentes démonstrations autour de la célèbre crème Chantilly. Domaine de Chantilly 7 rue connétable – 60500 Chantilly Chantilly Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chantilly, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Domaine de Chantilly Adresse 7 rue connétable - 60500 Chantilly Ville Chantilly lieuville Domaine de Chantilly Chantilly