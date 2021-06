Paris Jardin Françoise-Héritier Paris Animation autour de la biodiversité Jardin Françoise-Héritier Paris Catégorie d’évènement: Paris

Animation autour de la biodiversité Jardin Françoise-Héritier, 11 septembre 2021

de 11h à 19h

gratuit

Découvrez le jardin partagé Le Lapin Ouvrier ! À l’honneur : la diversité parisienne végétale, animale et humaine qui s’active au jardin. Développez votre sensibilité aux problématiques de la biodiversité et du développement durable. Expositions 11h – 19h 1 – Portraits de jardinier·ère·s-composteur·trice·s avec des extraits d’entretien. Des jardinier·ère·s-composteur·trice·s seront interviewé·e·s quant à leur jardin idéal, les raisons pour lesquelles ils·elles jardinent ou compostent, leurs plantes ou insectes préférés. 2 – À la découverte de la faune et de la flore du jardin ! Compost 11h – 13h C’est quoi le compost ? À quoi ça sert ? Comment faire un bon compost ? Venez tout savoir sur le compost et même repartir avec un petit sac pour vos plantes. Dégustation 14h30 – 17h30 Venez goûter les sablés à la lavande du jardin, des infusions de mélisse, thym en provenance des parcelles, des biscuits aux noisettes, des quiches aux orties… En fonction du contexte sanitaire, la dégustation pourra être à emporter Animations -> Atelier / Cours Jardin Françoise-Héritier rue Raymond-Losserand Paris 75014

