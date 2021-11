Animation autour de bébé Eco appartement de Rouen, 25 novembre 2021, Rouen.

Animation autour de bébé

Eco appartement de Rouen, le jeudi 25 novembre à 14:00

Le centre social Pernet et Mon p’tit atelier de la COP21 vous proposent un atelier de fabrication de liniment. Vous aurez besoin d’un petit pot en verre avec couvercle hermétique (dont vous pouvez toucher le fond) et un flacon à épices, bien lavés à l’eau chaude et au savon puis séchés à l’air (à faire la veille). Atelier animé par Minimallettes.

Sur inscription

Animation pour découvrir des astuces de change écolonomiques pour bébés et échanger trucs et astuces sur l’alimentation , l’hygiène et les accessoires des bébés

Eco appartement de Rouen 102, Avenue de la Grand’Mare, Rouen Rouen Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime



