Animation au site naturel du Moron Prignac-et-Marcamps, vendredi 12 avril 2024.

Vous souhaitez découvrir et en apprendre davantage sur la nature à côté de chez vous ? Venez participer aux animations proposées par le syndicat tout le long de l’année.

Les sorties abordent différents thèmes, autour des rivières, des zones humides et de la biodiversité (Oiseaux, Amphibiens, Papillons de jour, Libellules, Orchidées, …) sur le territoire. C’est aussi l’occasion de faire une balade au cœur de la nature et de découvrir de nouveaux endroits près de chez vous !

Le 12 avril à 7h45 à l’écoute des oiseaux

Venez pour une immersion dans la peau d’un ornithologue le temps d’une matinée (et oui, les oiseaux se lèvent tôt !). Le Site Naturel du Moron, par sa diversité d’habitats abrite un nombre d’oiseaux intéressant, avec des espèces similaires à celles de vos jardins. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 07:45:00

fin : 2024-04-12 10:15:00

Site naturel du Moron

Prignac-et-Marcamps 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Animation au site naturel du Moron Prignac-et-Marcamps a été mis à jour le 2024-03-30 par Bourg Cubzaguais Tourisme